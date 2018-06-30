З нагоди дня ВМС в Одесі відкрили для відвідування військові кораблі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 30 червня. УНН. Протягом двох днів на Морському вокзалі Одеси організовано відкритий доступ громадян на військові кораблі Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Про це повідомили у прес-центрі Командування ВМС, передає УНН.
Крім того, громадянам продемонструють озброєння та бойову техніку, а ввечері на вул. Дерибасівській відбудеться концерт з нагоди Дня ВМС ЗС України.
Основні заходи з нагоди свята пройдуть 1 липня в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Ізмаїлі, Южному та Очакові.
"Завтра в Одесі відбудеться церемонія включення до складу ВМС ЗС України баків "Вишгород", "Лубни", "Кременчук", "Нікополь". Після чого – традиційне підняття прапору та проголошення привітання з Днем ВМС ЗС України. Крім того, усі охочі зможуть відвідати кораблі", – зазначили у прес-центрі.
Нагадаємо, 19 травня в Одесі почалася Єврорегата.