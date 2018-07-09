З морського дна на Одещині дістали бомбу часів Другої світової
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 9 липня. УНН. У Лиманському районі виявлено вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Про це повідомили у прес-службі ДСНС в Одеській області, передає УНН.
Повідомлення про знахідку надійшло до Служби порятунку "101" 8 липня о 20:00.
"Під час обстеження морського дна на відстані 500 м від Пункту базування маломірних плавзасобів Причалу №257, у с. Сичавка Лиманського району, виявлено одну авіаційну бомбу 15 кг часів Другої світової війни, яка вилучена якорем з моря", – зазначили рятувальники.
Сьогодні заплановано вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
Нагадаємо, у Житомирській області чоловік постраждав внаслідок вибуху боєприпаса часів Другої світової війни.