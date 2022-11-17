"З люстрацією було щось не так": нардеп пояснив, як проросійські агенти потрапили до Ради

Деталі

За його словами, люстрація в Україні була декларативною, а санкції мають бути персоніфікованими.

Цитата

“Якби люстрація не була фікцією (а люстрація стосувалася політичних фігур), то напевно таких проблем не було б. А коли у нас люстрація, яка відбулася, вичистила голів департаментів на рівні регіонів і подібних речей, фактично агенти російського впливу пообиралися і в парламент, і в регіональні влади – то, напевно, з люстрацією щось було не так. Вона була декларативна, і це було більше про політичну доцільність, а не про пошук інструменту. Тому маємо, що маємо.

Але з іншого боку, давайте будемо відвертими, якщо хтось думає, що просто заборонити “вивіски” – це панацея і рішення, то ні. Бо санкція має бути персоніфікована, має бути вирок суду. Особливо, якщо ми будемо говорити про місцеві ради, там дуже часто відбувається така річ як “франшизи”, коли насправді люди заходять під тією чи іншою “вивіскою”, нічого не маючи із нею спільного”, – зазначив Безгін.

Додамо

Нині у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про позбавлення мандатів місцевих депутатів від заборонених партій. 16 листопада Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав законопроєкт. Втім, до цього засідання щодо його розгляду зривалися.

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Серед тих, хто зривав засідання та врешті не підтримав законопроєкт на Комітеті, – декілька “Слуг народу”, колишні члени “Опозиційної платформи – за життя” Дмитро Ісаєнко, Тетяна Плачкова, Володимир Кальцев та “ексрегіонал”, а нині позафракційний Антон Яценко.

Нагадаємо

Раніше Антона Яценка закликали скласти мандат. З такою заявою виступив колишній бранець кремля, а нині перший заступник голови Черкаської облради Роман Сущенко. Він також вимагав перевірити Яценка на колабораціонізм.