З Луганщини до Ужгорода вдалося евакуювати 300 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Із залізничного вокзалу на Донеччині до Ужгорода вирушив потяг із 300 врятованими луганчанами. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, пише УНН.
Цитата
“Декілька хвилин тому від одного з залізничних вокзалів Донецької області вирушив потяг до Ужгорода. Близько 300 мешканців Сєвєродонецька та Кремінної, які місяць жили під обстрілами росіян, тепер почуваються у безпеці. За добу вони зможуть нормально відпочити на заході України. Серед евакуйованих – дві особи з І групою інвалідності, прикуті до крісла. За ними буде особливий догляд та піклування – органи соцзахисту на місці прибуття вже отримали усю необхідну інформацію”, - ідеться в повідомленні.
Додамо
Зранку у Рубіжному Луганської області російські окупанти відкрили стрілянину, є загиблий та поранений.