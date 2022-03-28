Из Луганщины в Ужгород удалось эвакуировать 300 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. С железнодорожного вокзала Донецкой области в Ужгород отправился поезд с 300 спасенными луганчанами. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, пишет УНН.
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“Несколько минут назад с одного из железнодорожных вокзалов Донецкой области отправился поезд в Ужгород. Около 300 жителей Северодонецка и Кременной, которые месяц жили под обстрелами россиян, теперь чувствуют себя в безопасности. За сутки они смогут нормально отдохнуть на западе Украины. Среди эвакуированных - два человека с І группой инвалидности, прикованные к креслу. За ними будет особый уход и попечительство - органы соцзащиты на месте прибытия уже получили всю необходимую информацию”, - говорится в сообщении.
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