Из Луганщины в Ужгород удалось эвакуировать 300 человек

Цитата

“Несколько минут назад с одного из железнодорожных вокзалов Донецкой области отправился поезд в Ужгород. Около 300 жителей Северодонецка и Кременной, которые месяц жили под обстрелами россиян, теперь чувствуют себя в безопасности. За сутки они смогут нормально отдохнуть на западе Украины. Среди эвакуированных - два человека с І группой инвалидности, прикованные к креслу. За ними будет особый уход и попечительство - органы соцзащиты на месте прибытия уже получили всю необходимую информацию”, - говорится в сообщении.

Добавим

Утром в Рубежном Луганской области российские оккупанты открыли стрельбу, есть погибший и раненый.



