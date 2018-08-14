З активіста "Автомайдану", на якого напали в Одесі, зняли держохорону
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Активіст одеського "Автомайдану" Віталій Устименко заявив, що з нього офіційно зняли державну охорону. Про це повідомив сам активіст на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Логіка Національна поліція України в Одесі в тому, що поки немає жодного ні найменшого результату "розслідування" останнього нападу на мене (як і всіх попередніх), то варто знімати держохорону", - написав Устименко.
Нагадаємо, в Одесі вчергове напали на активіста. За даними журналістки Наталії Усатенко, йдеться про активіста Віталія Устименка. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство" - передбачено ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України. Згодом Устименку надали державну охорону.