С активиста "Автомайдана", на которого напали в Одессе, сняли госохрану
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Активист одесского "Автомайдана" Виталий Устименко заявил, что с него официально сняли государственную охрану. Об этом сообщил сам активист на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Логика Национальная полиция Украина в Одессе в том, что пока нет ни одного ни малейшего результата "расследования" последнего нападения на меня (как и всех предыдущих), то стоит снимать госохрану", - написал Устименко.
Напомним, в Одессе в очередной раз напали на активиста. По данным журналистки Натальи Усатенко, речь идет об активисте Виталии Устименко. По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство" - предусмотрено ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины. Впоследствии Устименко предоставили государственную охрану.