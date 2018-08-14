С активиста "Автомайдана", на которого напали в Одессе, сняли госохрану

"Логика Национальная полиция Украина в Одессе в том, что пока нет ни одного ни малейшего результата "расследования" последнего нападения на меня (как и всех предыдущих), то стоит снимать госохрану", - написал Устименко.

Напомним, в Одессе в очередной раз напали на активиста. По данным журналистки Натальи Усатенко, речь идет об активисте Виталии Устименко. По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство" - предусмотрено ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины. Впоследствии Устименко предоставили государственную охрану.