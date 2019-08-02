З 2015 року до суду передано понад 1300 справ про незаконну порубку лісу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Починаючи з 2015 року в Україні до суду передано 1331 кримінальне провадження за статтею про незаконну порубку лісу. Про це УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України у відповідь на журналістський запит.
За ст. 246 Кримінального кодексу України (Незаконна порубка лісів) у період з 2015 року до червня 2019 року було обліковано 10 242 кримінальні провадження, з яких 1331 були передані до суду.
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За 6 місяців поточного року обліковано 591 кримінальне провадження за незаконну порубку лісів, з яких 64 вже направлені до суду.
Нагадаємо, 25 квітня 2019 року Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства, якими суттєво знижено рівень істотної шкоди для настання кримінальної відповідальності за незаконну вирубку лісів.
Так, з 1 січня 2019 року попередніми змінами до законодавства настання кримінальної відповідальності було можливе тільки у випадку завдання шкоди лісам на суму 2 мільйона гривень (2 тисячі неоподаткованих мінімуми). Тож, відповідно до схвалених у квітні змін, які набрали чинності 19 травня 2019 року, для настання кримінальної відповідальності достатньо нанесення шкоди, яка у 20 разів перевищує неоподатковуваний мінімум громадян.
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