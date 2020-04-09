"Ювентус" визначився з майбутньою долею Роналду в клубі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Італійське видання Tuttosport опублікувало матеріали, в якому сказано про список футболістів, які ні в якому разі не покинуть команду найближчим трансферним вікном, передає УНН.
До списку увійшли: Кріштіану Роналду, Маттейс Де Лігт, Джорджо К'єлліні і Родріго Бентанкур. Саме ці футболісти не можуть бути проданими.
Відзначено, що скоріше за все залишиться і голкіпер Джанлуїджі Буффон з захисником Леонардо Бонуччі.
Водночас, туринці готові продати півзахисника Міралема Пьяніча і оборонців Маттіа Де Шільйо та Даніеле Ругані.
Зауважимо, що в активі Роналду 32 поєдинки за "стару синьйору" – 25 голів і 4 асисти.