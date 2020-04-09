"Ювентус" определился с будущей судьбой Роналду в клубе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Итальянское издание Tuttosport опубликовало материалы, в котором сказано о списке футболистов, которые ни в коем случае не покинут команду в ближайшее трансферное окно, передает УНН.
В список вошли: Криштиану Роналду, Маттейс Де Лигт, Джорджо Кьеллини и Родриго Бентанкур. Именно эти футболисты не могут быть проданы.
Отмечено, что скорее всего останется и голкипер Джанлуиджи Буффон с защитником Леонардо Бонуччи.
В то же время, туринцы готовы продать полузащитника Миралема Пьянича и защитников Де Шильо и Даниэле Ругани.
Заметим, что в активе Роналду 32 поединка за "старую синьору" - 25 голов и 4 ассиста.