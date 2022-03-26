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​​Ювенальні прокурори: внаслідок збройної агресії фр в Україні загинуло 136 дітей, поранення отримали понад 200 дітей

Київ • УНН

 • 287064 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Офіс Генерального прокурора у своєму Telegram оприлюднив кількість дітей України, які загинули або отримали поранення внаслідок обстрілу окупантів за весь час війни. Про це повідомляє УНН.

​​Ювенальні прокурори: внаслідок збройної агресії фр в Україні загинуло 136 дітей, поранення отримали понад 200 дітей

Цитата

"Станом на ранок 31 доби повномасштабної збройної агресії російської федерації в нашій державі загинуло 136 дітей. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 199 дітей", - йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Київській - 64
Харківській - 44
Донецькій - 50
Чернігівській - 38
Миколаївській - 28
Луганській - 25
Запорізькій - 17
Херсонській - 20
м. Києві - 16
Житомирській - 15
Сумській - 14

25 березня внаслідок обстрілу окупантами на Донеччині загинула 9-річна дитина, ще одна отримала поранення.

24 березня 13-річна дівчинка з селища на Миколаївщині внаслідок артобстрілу російськими військовими отримала численні поранення обличчя.

23 березня через обстріл росіянами пішохідного моста в м. Чернігів, родина з 11-річним хлопчиком отримали тілесні ушкодження у вигляді осколкових поранень.

Через щоденні бомбардування та обстріли пошкоджено 570 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ. Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти та бібліотеки.

Нагадаємо

Один місяць війни в Україні призвів до переміщення 4,3 мільйонів дітей – більше половини від 7,5 мільйонів дитячого населення країни.

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