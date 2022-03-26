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​​Ювенальные прокуроры: в результате вооруженной агрессии фр в Украине погибло 136 детей, ранения получили почти 200 детей

Киев • УНН

 • 287064 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Офис Генерального прокурора в своем Telegram обнародовал количество детей Украины, которые погибли или получили ранения в результате обстрела оккупантов за все время войны. Об этом сообщает УНН.

​​Ювенальные прокуроры: в результате вооруженной агрессии фр в Украине погибло 136 детей, ранения получили почти 200 детей

Цитата

"По состоянию на утро 31 суток полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации в нашем государстве погибло 136 детей. Ранения различной степени тяжести получили 199 детей", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в таких областях:

Киевской - 64
Харьковской - 44
Донецкой - 50
Черниговской - 38
Николаевской - 28
Луганской - 25
Запорожской - 17
Херсонской - 20
м. Киеве - 16
Житомирской - 15
Сумской - 14

25 марта в результате обстрела оккупантами на Донбассе погиб 9-летний ребенок, еще один получил ранения.

24 сарта 13-летняя девочка из поселка на Николаевщине в результате артобстрела российскими военными получила многочисленные ранения лица.

23 марта из-за обстрела россиянами пешеходного моста в г. Чернигов, семья с 11-летним мальчиком получили телесные повреждения в виде осколочных ранений.

Из-за ежедневных бомбежек и обстрелов повреждено 570 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев. Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 заведений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты и библиотеки.

Напомним

Один месяц войны в Украине привел к перемещению 4,3 миллионов детей - больше половины от 7,5 миллионов детского населения страны.

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