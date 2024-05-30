Юсов про катери рф "Тунєц" в Криму: не підлягають відновленню
Київ • УНН
Два російські катери типу "Тунєц" були повністю знищені і відновленню не підлягають, незважаючи на зусилля росії щодо їх захисту з використанням безпрецедентних засобів авіації, стрілецької зброї, артилерії та інженерних споруд.
Два російських катери типу "Тунєц" були не просто уражено, а знищено. Вони не підлягають відновленню. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
"Ми бачимо, що сьогодні безпрецедентно активно використовувалася авіація: 32 вильоти, щоб захистити ті самі два катери. Також було використання стрілецької зброї, артилерії, а також інші засоби, зокрема інженерні споруди", - сказав Юсов.
Він зазначив, що попри всі заходи, які вживав ворог, подолані були усі перешкоди, росіяни нічого не змогли зробити.
"Два "Тунця" не просто уражено, а знищено. Вони не підлягають відновленню", - повідомив Юсов.
Юсов розповів, що ці катери росіяни використовували для перевезення особового складу, для розвідки, спостереження та для боротьби з українськими безпілотниками.
Доповнення
УНН повідомляв спочатку із посиланням на власні джерела, що в результаті операції ГУР було уражено два катери рф. Ймовірно два катери типу КС-701 "Тунєц".
Згодом в ГУР підтвердили знищення двох катерів рф у Криму та повідомили деталі спецоперації.