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Юсов про катери рф "Тунєц" в Криму: не підлягають відновленню

Юсов про катери рф "Тунєц" в Криму: не підлягають відновленню

Київ • УНН

 • 16743 перегляди

Два російські катери типу "Тунєц" були повністю знищені і відновленню не підлягають, незважаючи на зусилля росії щодо їх захисту з використанням безпрецедентних засобів авіації, стрілецької зброї, артилерії та інженерних споруд.

Два російських катери типу "Тунєц" були не просто уражено, а знищено. Вони не підлягають відновленню. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"Ми бачимо, що сьогодні безпрецедентно активно використовувалася авіація: 32 вильоти, щоб захистити ті самі два катери. Також було використання стрілецької зброї, артилерії, а також інші засоби, зокрема інженерні споруди", - сказав Юсов.

Він зазначив, що попри всі заходи, які вживав ворог, подолані були усі перешкоди, росіяни нічого не змогли зробити.

"Два "Тунця" не просто уражено, а знищено. Вони не підлягають відновленню", -  повідомив Юсов.

Юсов розповів, що ці катери росіяни використовували для перевезення особового складу, для розвідки, спостереження та для боротьби з українськими безпілотниками.

Доповнення

УНН повідомляв спочатку  із посиланням на власні джерела, що в результаті операції ГУР було уражено два катери рф. Ймовірно два катери типу КС-701 "Тунєц".

Згодом в ГУР підтвердили знищення двох катерів рф у Криму та повідомили деталі спецоперації.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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