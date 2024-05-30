Юсов о катерах рф "Тунец" в Крыму: не подлежат восстановлению

Два российских катера типа "Тунец" были не просто поражены, а уничтожены. Они не подлежат восстановлению. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

"Мы видим, что сегодня беспрецедентно активно использовалась авиация: 32 вылета, чтобы защитить те же два катера. Также было использование стрелкового оружия, артиллерии, а также другие средства, в частности инженерные сооружения", - сказал Юсов.

Он отметил, что несмотря на все меры, которые принимал враг, преодолены были все препятствия, россияне ничего не смогли сделать.

"Два "Тунца" не просто поражены, а уничтожены. Они не подлежат восстановлению", - сообщил Юсов.

Юсов рассказал, что эти катера россияне использовали для перевозки личного состава, для разведки, наблюдения и для борьбы с украинскими беспилотниками.

Дополнение

УНН сообщал сначала со ссылкой на собственные источники, что в результате операции ГУР было поражено два катера рф. Вероятно два катера типа КС-701 "Тунец".

Впоследствии в ГУР подтвердили уничтожение двух катеров рф в Крыму и сообщили детали спецоперации.