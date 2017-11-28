Юрисконсульта Трампа допитають у "російській справі"

“Один із членів адміністрації президента Дональда Трампа, якого заслухають наступним у процесі розслідування щодо Росії, опинився в особливо незручному для нього становищі: він є провідним юристом у Білому домі”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він може володіти великим обсягом цікавої для слідства інсайдерської інформації.

Допит планують провести протягом найближчих тижнів.

Як повідомляв УНН, колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн почав співпрацю зі спецпрокурором Робертом Мюллером щодо “російської справи”.