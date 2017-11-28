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Юрисконсульта Трампа допитають у "російській справі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Слідчі спецпрокурора США Роберта Мюллера планують допитати особистого юрисконсульта Дональда Трампа Дона МакГана у справі про можливу змову команди президента з російським урядом, передає УНН з посиланням на CNN.

“Один із членів адміністрації президента Дональда Трампа, якого заслухають наступним у процесі розслідування щодо Росії, опинився в особливо незручному для нього становищі: він є провідним юристом у Білому домі”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він може володіти великим обсягом цікавої для слідства інсайдерської інформації.

Допит планують провести протягом найближчих тижнів.

Як повідомляв УНН, колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн почав співпрацю зі спецпрокурором Робертом Мюллером щодо “російської справи”.

 

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