Юрисконсульта Трампа допитають у "російській справі"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Слідчі спецпрокурора США Роберта Мюллера планують допитати особистого юрисконсульта Дональда Трампа Дона МакГана у справі про можливу змову команди президента з російським урядом, передає УНН з посиланням на CNN.
“Один із членів адміністрації президента Дональда Трампа, якого заслухають наступним у процесі розслідування щодо Росії, опинився в особливо незручному для нього становищі: він є провідним юристом у Білому домі”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що він може володіти великим обсягом цікавої для слідства інсайдерської інформації.
Допит планують провести протягом найближчих тижнів.
Як повідомляв УНН, колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн почав співпрацю зі спецпрокурором Робертом Мюллером щодо “російської справи”.