Юрисконсульта Трампа допросят по "российскому делу"

“Один из членов администрации президента Дональда Трампа, которого заслушают следующим в процессе расследования в отношении России, оказался в особенно неудобном для него положении: он является ведущим юристом в Белом доме”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что он может обладать большим объемом интересной для следствия инсайдерской информации.

Допрос планируют провести в течение ближайших недель.

Как сообщал УНН, бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн начал сотрудничество с спецпрокуроры Робертом Мюллером по “российскому делу”.