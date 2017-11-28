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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 9465 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 22657 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 31004 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 30857 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 98196 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 86350 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96229 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 123804 просмотра

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Юрисконсульта Трампа допросят по "российскому делу"

Юрисконсульта Трампа допросят по "российскому делу"

Киев  •  УНН

 • 10334 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Следователи спецпрокурора США Роберта Мюллера планируют допросить личного юрисконсульта Дональда Трампа Дона МакГана по делу о возможном сговоре команды президента с российским правительством, передает УНН со ссылкой на CNN.

“Один из членов администрации президента Дональда Трампа, которого заслушают следующим в процессе расследования в отношении России, оказался в особенно неудобном для него положении: он является ведущим юристом в Белом доме”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что он может обладать большим объемом интересной для следствия инсайдерской информации.

Допрос планируют провести в течение ближайших недель.

Как сообщал УНН, бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн начал сотрудничество с спецпрокуроры Робертом Мюллером по “российскому делу”.

 

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