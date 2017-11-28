Юрисконсульта Трампа допросят по "российскому делу"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Следователи спецпрокурора США Роберта Мюллера планируют допросить личного юрисконсульта Дональда Трампа Дона МакГана по делу о возможном сговоре команды президента с российским правительством, передает УНН со ссылкой на CNN.
“Один из членов администрации президента Дональда Трампа, которого заслушают следующим в процессе расследования в отношении России, оказался в особенно неудобном для него положении: он является ведущим юристом в Белом доме”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что он может обладать большим объемом интересной для следствия инсайдерской информации.
Допрос планируют провести в течение ближайших недель.
Как сообщал УНН, бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн начал сотрудничество с спецпрокуроры Робертом Мюллером по “российскому делу”.