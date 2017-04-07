ЮНІСЕФ: внаслідок хіматаки в Сирії загинули 27 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Внаслідок хімічної атаки в сирійській провінції Ідліб загинули щонайменше 27 дітей. Про це повідомив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
За його даними, лише від отруєння постраждали 546 осіб, серед яких також є діти.
Деякі з постраждалих перебувають у важкому стані, кількість жертв може збільшитися — вважають у фонді.
“Регіональний директор ЮНІСЕФ Герт Каппеларер закликав всі сторони сирійського конфлікту та тих, хто може чинити на них вплив, зробити все можливе для того, щоб не допускати таких жахливих трагедій”, — йдеться в повідомленні на сайті фонду.