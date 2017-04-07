ЮНИСЕФ: в результате химатакы в Сирии погибли 27 детей

По его данным, только от отравления пострадали 546 человек, среди которых также есть дети.

Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, количество жертв может увеличиться — считают в фонде.

“Региональный директор ЮНИСЕФ Герт Каппеларер призвал все стороны сирийского конфликта и тех, кто может оказать на них влияние, сделать все возможное для того, чтобы не допускать таких ужасных трагедий”, — говорится в сообщении на сайте фонда.