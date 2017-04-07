ЮНИСЕФ: в результате химатакы в Сирии погибли 27 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Вследствии химической атаки в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 27 детей. Об этом сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По его данным, только от отравления пострадали 546 человек, среди которых также есть дети.
Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, количество жертв может увеличиться — считают в фонде.
“Региональный директор ЮНИСЕФ Герт Каппеларер призвал все стороны сирийского конфликта и тех, кто может оказать на них влияние, сделать все возможное для того, чтобы не допускать таких ужасных трагедий”, — говорится в сообщении на сайте фонда.