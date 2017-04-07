Ю.Вернидуб про зміну формату УПЛ: поки потрібно залишити 12 клубів

"Так відразу і конкретно складно дати однозначну відповідь. Спочатку потрібно дограти поточну першість. Адже ми не знаємо, що буде з деякими командами. Але якщо чесно, то поки я не бачу формату змагань з 16-ма клубами. Розумію, що кілька першолігових колективів хочуть підвищитися в класі, але чи зможуть вони протриматися весь сезон і при цьому утримувати дубль і команду U-19? Не варто забувати і про якість полів", - наголосив український фахівець.

Наставник виступив за залишення 12 команд в чемпіонаті, але на його думку формат другого етапу потрібно вдосконалити.

"Поки, вважаю, потрібно залишити 12 клубів і переглянути нинішню схему змагань. Заради інтриги в головній шістці після першого етапу можна ділити очки на два, щоб не було таких відривів, як зараз. І обов'язково щось придумати для другої шістки, щоб у учасників було більше мотивації", - додав Ю.Вернидуб.

Зауважимо, що "Зоря" після 23 турів знаходиться на 3-му місці і відстає від "Динамо" на 9 пунктів.

Нагадаємл, УПЛ провела жеребкування другого етапу чемпіонату України з футболу.