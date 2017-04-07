Ю.Вернидуб про зміну формату УПЛ: поки потрібно залишити 12 клубів

ukru
27 березня, 18:53 • 74959 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 100184 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 115658 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 124185 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 174679 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 122170 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 110418 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 134161 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121341 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123432 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2 м/с
83 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

27 березня, 18:20 • 39308 перегляди
Разом зі спільниками "вибивав" молотками "данину" з мобілізованих та онкохворих: затримано рекетира з рф

Разом зі спільниками "вибивав" молотками "данину" з мобілізованих та онкохворих: затримано рекетира з рф

27 березня, 18:35 • 35307 перегляди
Новий раунд російсько-американських консультацій може пройти в Ер-Ріяді в середині квітня - росЗМІ

Новий раунд російсько-американських консультацій може пройти в Ер-Ріяді в середині квітня - росЗМІ

27 березня, 19:08 • 24992 перегляди
Зеленський не виключив розширення франко-британської місії в Україні

Зеленський не виключив розширення франко-британської місії в Україні

27 березня, 19:22 • 27354 перегляди
Статки скорочуються, а квартири в Україні та Ізраїлі - залишаються: нардеп-утікач Куницький показав декларацію

Статки скорочуються, а квартири в Україні та Ізраїлі - залишаються: нардеп-утікач Куницький показав декларацію

27 березня, 19:37 • 32745 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 74947 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 129031 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 174673 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 200152 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 211116 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 85970 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 116483 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 142572 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 132216 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162738 перегляди
Актуальне
Ю.Вернидуб про зміну формату УПЛ: поки потрібно залишити 12 клубів

Ю.Вернидуб про зміну формату УПЛ: поки потрібно залишити 12 клубів

Київ • УНН

 • 8481 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Наставник луганської "Зорі" Юрій Вернидуб висловив свою думку з приводу можливої зміни формату УПЛ, повідомляє УНН з посиланням на телеканали "Футбол 1/2".

"Так відразу і конкретно складно дати однозначну відповідь. Спочатку потрібно дограти поточну першість. Адже ми не знаємо, що буде з деякими командами. Але якщо чесно, то поки я не бачу формату змагань з 16-ма клубами. Розумію, що кілька першолігових колективів хочуть підвищитися в класі, але чи зможуть вони протриматися весь сезон і при цьому утримувати дубль і команду U-19? Не варто забувати і про якість полів", - наголосив український фахівець.

Наставник виступив за залишення 12 команд в чемпіонаті, але на його думку формат другого етапу потрібно вдосконалити.

"Поки, вважаю, потрібно залишити 12 клубів і переглянути нинішню схему змагань. Заради інтриги в головній шістці після першого етапу можна ділити очки на два, щоб не було таких відривів, як зараз. І обов'язково щось придумати для другої шістки, щоб у учасників було більше мотивації", - додав Ю.Вернидуб.

Зауважимо, що "Зоря" після 23 турів знаходиться на 3-му місці і відстає від "Динамо" на 9 пунктів.

Нагадаємл, УПЛ провела жеребкування другого етапу чемпіонату України з футболу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Tesla
$276.69
Brent
$73.32
Bitcoin
$86,791.40
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,115.12
Ethereum
$1,999.93