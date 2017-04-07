Ю.Вернидуб об изменении формата УПЛ: пока нужно оставить 12 клубов

"Так сразу и конкретно сложно дать однозначный ответ. Сначала нужно доиграть текущее первенство. Ведь мы не знаем, что будет с некоторыми командами. Но если честно, то пока я не вижу формата соревнований с 16-ю клубами. Понимаю, что несколько первой лиги коллективов хотят повыситься в классе, но смогут ли они продержаться весь сезон и при этом удерживать дубль и команду U-19? Не стоит забывать и о качестве полей", - подчеркнул украинский специалист.

Наставник выступил за оставление 12 команд в чемпионате, но по его мнению формат второго этапа нужно усовершенствовать.

"Пока, считаю, нужно оставить 12 клубов и пересмотреть нынешнюю схему соревнований. Ради интриги в главной шестерке после первого этапа можно делить очки на два, чтобы не было таких отрывов, как сейчас. И обязательно что-то придумать для второй шестерки, чтобы в участников было больше мотивации ", - добавил Ю.Вернидуб.

Заметим, что "Заря" после 23 туров находится на 3-м месте и отстает от "Динамо" на 9 пунктов.

Нагадаемл, УПЛ провела жеребьевку второго этапа чемпионата Украины по футболу .