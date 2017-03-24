Ю.Світлична: балаклійці почали повертатися додому
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Ситуація у Балаклії поступово нормалізується, там де дозволяє обстановка, люди починають повертатися додому. Про це н своїй сторінці у Facebook повідомила голова Харківської ОДА Юлія Світлична, передає УНН.
"Ситуація у Балаклії поступово нормалізується. Кількість вибухів на арсеналі вдалося мінімізувати. Почалася робота з розмінування, працює шість груп. Також працює близько тисячі військових, півтисячі рятувальників, понад двісті одиниць спеціальної техніки. Там, де дозволяє обстановка, люди починають повертатися додому. Прогнозуємо, що до кінця дня ситуація ще поліпшиться. Працюємо над цим", - повідомила вона.
Нагадаємо, військові приступили до ліквідації наслідків вибухів в Балаклії.
Як повідомляв УНН, внаслідок вибухів у Балаклії загинула жінка.
Також нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.