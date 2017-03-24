Ю.Светличная: балаклейцы начали возвращаться домой

"Ситуация в Балаклее постепенно нормализуется. Количество взрывов на арсенале удалось минимизировать. Началась работа по разминированию, работает шесть групп. Также работают около тысячи военных, полтысячи спасателей, более двухсот единиц специальной техники. Там, где позволяет обстановка, люди начинают возвращаться домой. Прогнозируем, что к концу дня ситуация еще улучшится. Работаем над этим", - сообщила она.

Напомним, военные приступили к ликвидации последствий взрывов в Балаклее.

Как сообщал УНН, в результате взрывов в Балаклее погибла женщина.

Также напомним, по данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.