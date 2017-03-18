Ю.Самойлова назвала смішною загрозу заборони участі в "Євробаченні"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Російська співачка Юлія Самойлова, яка представить РФ на пісенному конкурсі "Євробачення-2017", назвала смішними заяву української влади не допустити її до участі в конкурсі через те, що вона раніше виступала в Криму, передає УНН з посиланям на РИА Новости.
"Це все якось смішно, і я не розумію, з чого такий переполох. Був абсолютно звичайний концерт... Не знаю, мені якось це все дивно", - зазначила Ю.Самойлова.
Також, коментуючи спекуляції про те, що участь в "Євробаченні" є піар-ходом, Ю.Самойлова підкреслила, що на її рахунок завжди існували упередження.
"Скільки людей, стільки й думок", - зазначила співачка.
Як повідомляв УНН, співачка Юлія Самойлова представить Росію на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2017”.
Зазначимо, є дані, що Ю.Самойлова проводила концерти в окупованому Криму. СБУ ще не прийняла рішення про заборону в'їзду співачці з РФ на Євробачення.