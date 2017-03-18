Ю.Самойлова назвала смешной угрозу запрета участия в "Евровидении"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Российская певица Юлия Самойлова, которая представит РФ на песенном конкурсе "Евровидение-2017", назвала смешным заявление украинской власти не допустить ее к участию в конкурсе из-за того, что она ранее выступала в Крыму, передает УНН из ссылок на РИА Новости.
"Это все как-то смешно, и я не понимаю, с чего такой переполох. Был абсолютно обычный концерт... Не знаю, мне как-то это все странно", - отметила Ю.Самойлова.
Также, комментируя спекуляции о том, что участие в "Евровидении" является пиар-ходом, Ю.Самойлова подчеркнула, что на ее счет всегда существовали предубеждения.
"Сколько людей, столько и мнений", - отметила певица.
Как сообщал УНН, певица Юлия Самойлова представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017".
Отметим, есть данные, что Ю.Самойлова проводила концерты в оккупированном Крыму. СБУ еще не приняла решение о запрете въезда певице из РФ на Евровидение.