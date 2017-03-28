Ю.Луценко у Німеччині розповів політикам про реформу українського правосуддя

ukru
Ексклюзив
11:58 • 21127 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

11:39 • 40613 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
09:26 • 68135 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
07:20 • 156238 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 214429 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 184246 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 184249 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 177217 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 253172 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 143985 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2 м/с
52 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

28 березня, 02:31 • 121134 перегляди
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

28 березня, 05:28 • 120988 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

28 березня, 05:36 • 117931 перегляди
Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

28 березня, 05:53 • 110658 перегляди
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

06:40 • 100127 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

07:20 • 156238 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 214429 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 178198 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 253172 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 236372 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 23751 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 108172 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 133459 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 158663 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 147641 перегляди
Актуальне
Ю.Луценко у Німеччині розповів політикам про реформу українського правосуддя

Ю.Луценко у Німеччині розповів політикам про реформу українського правосуддя

Київ • УНН

 • 17045 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко прибув до Німеччини, де розповів провідним політикам про реформу українського правосуддя, передає УНН.

Про візит Генпрокурора Ю.Луценка до ФРН повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ю.Луценко відвідав із робочим візитом Велику Британію

"... робочий візит Генерального прокурора України Юрія Луценка до Німеччини: в центрі уваги - реформа вітчизняної системи правосуддя", - написав посол.

Стартує робочий візит Генерального прокурора України Юрія Луценка до Німеччини: в центрі уваги - реформа вітчизняної системи правосуддя

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 28 березня 2017 р.

 

Під час візиту, за словами А.Мельника, Генпрокурор України провів зустрічі із віце-шефом фракції ХДС/ХСС Бундестагу Францом Йозефом Юнгом, речником фракції СДП Бундестагу Норбертом Шпінратом, Головою Комітету Бундестагу з питань ЄС Гунтером Кріхбаумом (ХДС), Державним секретарем МЗС ФРН Вальтером Лінднером та заступником Голови фракції ХДС/ХСС Бундестагу Арнольдом Фаатцом.

Генпрокурор Юрій Луценко зустрівся з віце-шефом фракції ХДС/ХСС Бундестагу Францом Йозефом Юнгом: Берлін буде незмінно підтримувати Україну! pic.twitter.com/iep3ixadx7

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 28 березня 2017 р.

 

Посол наголосив, що під час низки зустрічей Ю.Луценка у Берліні йшлось не тільки про реформи, а й про підтримку України.

Важлива зустріч Генпрокурора Юрія Луценка з Головою Комітету Бундестагу з питань ЄС Гунтером Кріхбаумом (ХДС) щодо підтримки України pic.twitter.com/ZDCiLrRC0B

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 28 березня 2017 р.

 

Генпрокурор Юрій Луценко поспілкувався з Державним секретарем МЗС ФРН Вальтером Лінднером про його наступний візит до Києва pic.twitter.com/LjzFRknooY

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 28 березня 2017 р.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$276.69
Brent
$73.33
Bitcoin
$85,248.50
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,111.81
Ethereum
$1,900.55