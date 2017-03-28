Ю.Луценко у Німеччині розповів політикам про реформу українського правосуддя
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко прибув до Німеччини, де розповів провідним політикам про реформу українського правосуддя, передає УНН.
Про візит Генпрокурора Ю.Луценка до ФРН повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.
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"... робочий візит Генерального прокурора України Юрія Луценка до Німеччини: в центрі уваги - реформа вітчизняної системи правосуддя", - написав посол.
Стартує робочий візит Генерального прокурора України Юрія Луценка до Німеччини: в центрі уваги - реформа вітчизняної системи правосуддя— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 28 березня 2017 р.
Під час візиту, за словами А.Мельника, Генпрокурор України провів зустрічі із віце-шефом фракції ХДС/ХСС Бундестагу Францом Йозефом Юнгом, речником фракції СДП Бундестагу Норбертом Шпінратом, Головою Комітету Бундестагу з питань ЄС Гунтером Кріхбаумом (ХДС), Державним секретарем МЗС ФРН Вальтером Лінднером та заступником Голови фракції ХДС/ХСС Бундестагу Арнольдом Фаатцом.
Генпрокурор Юрій Луценко зустрівся з віце-шефом фракції ХДС/ХСС Бундестагу Францом Йозефом Юнгом: Берлін буде незмінно підтримувати Україну! pic.twitter.com/iep3ixadx7— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 28 березня 2017 р.
Посол наголосив, що під час низки зустрічей Ю.Луценка у Берліні йшлось не тільки про реформи, а й про підтримку України.
Важлива зустріч Генпрокурора Юрія Луценка з Головою Комітету Бундестагу з питань ЄС Гунтером Кріхбаумом (ХДС) щодо підтримки України pic.twitter.com/ZDCiLrRC0B— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 28 березня 2017 р.
Генпрокурор Юрій Луценко поспілкувався з Державним секретарем МЗС ФРН Вальтером Лінднером про його наступний візит до Києва pic.twitter.com/LjzFRknooY— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 28 березня 2017 р.