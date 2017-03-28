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Актуальное
Ю.Луценко в Германии рассказал политикам о реформе украинского правосудия

Ю.Луценко в Германии рассказал политикам о реформе украинского правосудия

Киев • УНН

 • 17040 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко прибыл в Германию, где рассказал ведущим политикам о реформе украинского правосудия, передает УНН.

О визите генпрокурора Ю.Луценко в ФРГ сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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"... рабочий визит Генерального прокурора Украины Юрия Луценко в Германию: в центре внимания - реформа отечественной системы правосудия", - написал посол.

Стартует рабочий визит Генерального прокурора Украины Юрия Луценко в Германию: в центре внимания - реформа отечественной системы правосудия

- Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 28 марта 2017

 

Во время визита, по словам А.Мельника, генпрокурор Украины провел встречи с вице-шефом фракции ХДС/ХСС Бундестага Францем Йозефом Юнгом, спикером фракции СДП Бундестага Норбертом Шпинратом, Председателем Комитета Бундестага по вопросам ЕС Гунтером Крихбаумом(ХДС), Государственным секретарем МИД ФРГ Вальтером Линднером и заместителем председателя фракции ХДС/ХСС Бундестага Арнольдом Фаатцом.

Генпрокурор Юрий Луценко встретился с вице-шефом фракции ХДС / ХСС Бундестага Францем Йозефом Юнгом Берлин будет неизменно поддерживать Украину! pic.twitter.com/iep3ixadx7

- Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 28 марта 2017

Посол отметил, что во время ряда встреч Ю.Луценко в Берлине говорилось не только о реформах, но и о поддержке Украины.

Важная встреча генпрокурора Юрия Луценко с Председателем Комитета Бундестага по вопросам ЕС Гунтером Крихбаумом (ХДС) по поддержке Украины pic.twitter.com/ZDCiLrRC0B

- Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 28 марта 2017

 

Генпрокурор Юрий Луценко пообщался с Государственным секретарем МИД ФРГ Вальтером Линднером о его следующий визит в Киев pic.twitter.com/LjzFRknooY

- Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 28 марта 2017

Украинские Национальные Новости

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