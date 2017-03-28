Ю.Луценко в Германии рассказал политикам о реформе украинского правосудия
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко прибыл в Германию, где рассказал ведущим политикам о реформе украинского правосудия, передает УНН.
О визите генпрокурора Ю.Луценко в ФРГ сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
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"... рабочий визит Генерального прокурора Украины Юрия Луценко в Германию: в центре внимания - реформа отечественной системы правосудия", - написал посол.
Стартует рабочий визит Генерального прокурора Украины Юрия Луценко в Германию: в центре внимания - реформа отечественной системы правосудия- Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 28 марта 2017
Во время визита, по словам А.Мельника, генпрокурор Украины провел встречи с вице-шефом фракции ХДС/ХСС Бундестага Францем Йозефом Юнгом, спикером фракции СДП Бундестага Норбертом Шпинратом, Председателем Комитета Бундестага по вопросам ЕС Гунтером Крихбаумом(ХДС), Государственным секретарем МИД ФРГ Вальтером Линднером и заместителем председателя фракции ХДС/ХСС Бундестага Арнольдом Фаатцом.
Генпрокурор Юрий Луценко встретился с вице-шефом фракции ХДС / ХСС Бундестага Францем Йозефом Юнгом Берлин будет неизменно поддерживать Украину! pic.twitter.com/iep3ixadx7- Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 28 марта 2017
Посол отметил, что во время ряда встреч Ю.Луценко в Берлине говорилось не только о реформах, но и о поддержке Украины.
Важная встреча генпрокурора Юрия Луценко с Председателем Комитета Бундестага по вопросам ЕС Гунтером Крихбаумом (ХДС) по поддержке Украины pic.twitter.com/ZDCiLrRC0B- Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 28 марта 2017
Генпрокурор Юрий Луценко пообщался с Государственным секретарем МИД ФРГ Вальтером Линднером о его следующий визит в Киев pic.twitter.com/LjzFRknooY- Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 28 марта 2017