Ю.Луценко в Германии рассказал политикам о реформе украинского правосудия

О визите генпрокурора Ю.Луценко в ФРГ сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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"... рабочий визит Генерального прокурора Украины Юрия Луценко в Германию: в центре внимания - реформа отечественной системы правосудия", - написал посол.

Стартует рабочий визит Генерального прокурора Украины Юрия Луценко в Германию: в центре внимания - реформа отечественной системы правосудия

Во время визита, по словам А.Мельника, генпрокурор Украины провел встречи с вице-шефом фракции ХДС/ХСС Бундестага Францем Йозефом Юнгом, спикером фракции СДП Бундестага Норбертом Шпинратом, Председателем Комитета Бундестага по вопросам ЕС Гунтером Крихбаумом(ХДС), Государственным секретарем МИД ФРГ Вальтером Линднером и заместителем председателя фракции ХДС/ХСС Бундестага Арнольдом Фаатцом.

Генпрокурор Юрий Луценко встретился с вице-шефом фракции ХДС / ХСС Бундестага Францем Йозефом Юнгом Берлин будет неизменно поддерживать Украину! pic.twitter.com/iep3ixadx7

Посол отметил, что во время ряда встреч Ю.Луценко в Берлине говорилось не только о реформах, но и о поддержке Украины.

Важная встреча генпрокурора Юрия Луценко с Председателем Комитета Бундестага по вопросам ЕС Гунтером Крихбаумом (ХДС) по поддержке Украины pic.twitter.com/ZDCiLrRC0B

Генпрокурор Юрий Луценко пообщался с Государственным секретарем МИД ФРГ Вальтером Линднером о его следующий визит в Киев pic.twitter.com/LjzFRknooY