Ю.Луценко: цього року відбудуться суди над більшістю позбавлених недоторканності нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Цього року відбудуться судові процеси над більшістю позбавлених недоторканності народних депутатів. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє УНН.
“Народні депутати мають особливий статус і правоохоронна система не має права розпочинати будь-які дії до рішення парламенту про позбавлення депутатського імунітету. Тому, коли такий дозвіл надається, починається довга та рутинна робота — допити, експертизи, які часто тривають до року та інші слідчі діі. Однак, цього року, я впевнений, більшість депутатів на яких було рішення парламенту про зняття депутатського імунітету, будуть доправлені до судових процесів” , - сказав він.
Генпрокурор також наголосив, що народний депутат Надія Савченко — не останній парламентарій щодо якого було внесено подання на зняття депутатськоі недоторканності.
“В роботі я бачу матеріали, які свідчать про наступні подання до парламенту, але вони будуть виключно обгрунтовані та базуватись на здобутих законним шляхом доказах”, — додав він.
Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Ю.Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт у парламенті.