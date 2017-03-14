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Ю.Луценко: обвинувачення в суді у справі В.Януковича представлятиме одноліток України

Київ • УНН

 • 10756 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Обвинувачення Віктору Януковичу у державній зраді буде представляти військовий прокурор Руслан Кравченко. Про це на брифінгу з нагоди передачі справи номер один повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

На його думку, це є символічним фактом.

“Сьогодні йому (Руслану Кравченку — ред.) виповнюється 27 років. Він майже одноліток Української держави. І для мене надзвичайно важливо, що саме він буде захищати честь і гідність Української нації і Української держави у суді”, — зазначив Ю.Луценко.

“В пам’ять про першого загиблого в цій неоголошеній агресивній війні проти нашої держави прапорщика Сергія Кукуріна, який загинув в перші дні під час військових дій окупації Криму, в пам’ять про 10 000 військовослужбовців правоохоронців, добровольців, мирних жителів, жінок, дітей, які загинули під час російсько агресії в Криму та на Донбасі, від імені мільйонів біженців, які полишили свої домівки: свій рідний Крим, Донецьк, Макеєвку, Горлівку, Луганськ, Стаханов, Красний Луч, інші місця, куди прийшов окупант, використовуючи заклик Януковича для прикриття своєї агресії. Від імені всіх цих людей, від імені української держави і українського народу Генеральна прокуратура України звинувачує Януковича у судовому процесі”, — зазначив Генпрокурор.

За його словами, Генеральна прокуратура України впевнено звинувачує Віктора Януковича в державній зраді, в посяганні на територіальну цілісність та суверенітет України у покриванні агресивної війни, яку розв’язала Російська Федерація проти нашої країни.

“Даних доказів достатньо для доведення вини Януковича. Будуть представлені всі свідки, документи, речові докази, фото-відео докази”, — зазначив Руслан Кравченко, представляючи на брифінгу юридичну частину обвинувачення.

Віктору Януковичу висунуто звинувачення за статтею 111 КК України ч.1, у державній зраді — діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, а саме: наданні іноземній державі — Російській Федерації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. А також за статтями 27 ч.5 та 110 ч.3 КК України (посібництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представниками влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків), та ст. 27 ч. 5, ст. 437 ч. 2 КК України (посібництво у веденні агресивної війни).

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