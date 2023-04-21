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YouTube видалив відеоролики "вагнера" з понад мільйоном переглядів - Ткаченко

YouTube видалив відеоролики "вагнера" з понад мільйоном переглядів - Ткаченко

Київ • УНН

 • 707677 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. YouTube видалив відеоролики "вагнера" з понад 1 мільйоном переглядів і канали, що їх розповсюджували. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає УНН.

Цитата

"YouTube відреагував блискавично, видаливши відеоролики "Вагнера" з понад 1 мільйоном переглядів і канали, що їх розповсюджували. Дякую партнерам за оперативність", - написав Ткаченко.

Крім того, міністр культури звернувся до українців - "якщо побачите на YouTube відео з "вагнерівцями" – надсилайте лінки нам на пошту [email protected] і ми будемо оперативно звертати на них увагу YouTube".

Контекст

Раніше Ткаченко відзначив, що російська пропаганда змінюється та еволюціонує. кремлівські технологи залучають все нові канали та методи поширення наративів. Через відеохостинги відбувається популяризація російських військових формувань, зокрема – ПВК "Вагнер".

"Такі IT-гіганти як TikTok чи YouTube, попри наявність досить жорсткої редакційної політики, слугують для росіян ефективними рекламними майданчиками для масштабування, "омолодження" аудиторії і вербування нових найманців для війни в Україні.
YouTube завжди наголошував, що його редакційна політика передбачає блокування шкідливого контенту та каналів, які його поширюють. Тому звернувся з офіційним листом до головного виконавчого директора YouTube, LLC Ніла Мохана з проханням вжити конкретних заходів для моніторингу та припинення інтернет-діяльності "Вагнера", - писав Ткаченко.

Міністр культури додав, що Україна вдячна за неупереджену роль, яку YouTube відіграє у висвітленні агресії рф проти України до сьогодні.

"Водночас ми вважаємо абсолютно неприпустимим факт, коли найбільший у світі відеохостинг дозволяє безперешкодно рекламуватися на своєму майданчику транснаціональній злочинній організації, якою "Вагнер" офіційно визнано в США, Великобританії та ЄС. Такі прояви російської гібридної війни необхідно припиняти якомога швидше задля стабільності демократичного світу. Впевнені, що наші партнери з YouTube виправлять ситуацію швидко", - зазначив Ткаченко.

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