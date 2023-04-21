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YouTube удалил видеоролики "вагнера" с более чем миллионом просмотров - Ткаченко

YouTube удалил видеоролики "вагнера" с более чем миллионом просмотров - Ткаченко

Киев • УНН

 • 707676 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. YouTube удалил видеоролики "вагнера" с более 1 миллионом просмотров и каналы, которые их распространяли. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает УНН.

Цитата

"YouTube отреагировал молниеносно, удалив видеоролики "Вагнера" с более чем 1 миллионом просмотров и каналы, которые их распространяли. Спасибо партнерам за оперативность", - написал Ткаченко.

Кроме того, министр культуры обратился к украинцам - "если увидите на YouTube видео с "вагнеровцами" – присылайте ссылки нам на почту [email protected] и мы будем оперативно обращать на них внимание YouTube".

Контекст

Ранее Ткаченко отметил, что российская пропаганда меняется и эволюционирует. кремлевские технологи привлекают все новые каналы и методы распространения нарративов. Через видеохостинги происходит популяризация российских военных формирований, в частности – ЧВК "Вагнер".

"Такие IT-гиганты как TikTok или YouTube, несмотря на наличие достаточно жесткой редакционной политики, служат для россиян эффективными рекламными площадками для масштабирования, "омоложения" аудитории и вербовки новых наемников для войны в Украине.

YouTube всегда подчеркивал, что его редакционная политика предусматривает блокирование вредного контента и каналов, которые его распространяют. Поэтому обратился с официальным письмом к главному исполнительному директору YouTube, LLC Нилу Мохану с просьбой принять конкретные меры для мониторинга и прекращения интернет-деятельности "Вагнера", - писал Ткаченко.

Министр культуры добавил, что Украина благодарна за беспристрастную роль, которую YouTube играет в освещении агрессии рф против Украины до сих пор.

"В то же время мы считаем абсолютно недопустимым факт, когда крупнейший в мире видеохостинг позволяет беспрепятственно рекламироваться на своей площадке транснациональной преступной организации, которой "Вагнер" официально признан в США, Великобритании и ЕС. Такие проявления российской гибридной войны необходимо прекращать как можно скорее для стабильности демократического мира. Уверены, что наши партнеры из YouTube исправят ситуацию быстро", - отметил Ткаченко.

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