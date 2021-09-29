YouTube блокуватиме весь спрямований проти вакцинації контент

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"Сьогодні на YouTube ми розширюємо нашу політику з протидії дезінформації в медицині, додаючи нові рекомендації щодо вакцин, які вводяться, які схвалені і підтверджені як безпечні та ефективні місцевими органами охорони здоров'я і ВООЗ", - вказали у компанії.

Деталі

У компанії відзначили, що постійно спостерігають, як помилкові твердження про вакцини проти коронавірусу переростають в дезінформацію про вакцини в цілому. Тож, тому і вирішили впровадити нову політику.

"Зокрема, контент, у якому помилково стверджується, що схвалені вакцини небезпечні і викликають хронічні наслідки для здоров'я, стверджується, що вакцини не знижують передачу або зараження захворюваннями або містить дезінформацію про речовини, що містяться у вакцинах, буде видалений", - розповіли у компанії.

Це, як зазначається може включати контент, у якому "помилково говориться, що схвалені вакцини викликають аутизм, рак або безпліддя або що речовини в вакцинах можуть відстежувати тих, хто їх отримує".

Ця нова політика, за повідомленням, поширюється не лише на конкретні планові щеплення, наприклад від кору або гепатиту B, але і на загальні положення про вакцини. Водночас вказано, що у питаннях побічних ефектів вакцини інформація "зіставляється з загальнодоступними ресурсами щодо вакцин, наданими органами охорони здоров'я та підтвердженими медичним консенсусом".

Ці зміни політики набудуть чинності сьогодні, але, вказують у компанії, як і в разі будь-яких значних оновлень, системам буде потрібен час, щоб "повністю активізувати їх дотримання".

З нових правил є і винятки. "З огляду на важливість громадських обговорень і дебатів для наукового процесу, ми продовжимо розміщувати на YouTube матеріали про політику щодо вакцин, нових випробувань вакцин і історичних успіхів або невдач з вакцинами", - вказали у компанії. Особисті відгуки про вакцини також будуть дозволені за умови, що відео не порушує інші принципи співтовариства або канал не демонструє шаблон, який пропагує сумніви щодо вакцинації.

Доповнення

З минулого року YouTube видалив понад 130 тисяч відео за порушення політики щодо вакцини проти COVID-19.

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