YouTube будет блокировать весь направленный против вакцинации контент

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"Сегодня на YouTube мы расширяем нашу политику по противодействию дезинформации в медицине, добавляя новые рекомендации по вакцинам, которые вводятся, которые одобрены и подтверждены как безопасные и эффективные местными органами здравоохранения и ВОЗ", - указали в компании.

Детали

В компании отметили, что постоянно наблюдают, как ложные утверждения о вакцинах против коронавируса перерастают в дезинформацию о вакцинах в целом. Поэтому и решили внедрить новую политику.

"В частности, контент, в котором ложно утверждается, что одобренные вакцины опасны и вызывают хронические последствия для здоровья, утверждается, что вакцины не снижают передачу или заражение заболеваниями или содержит дезинформацию о веществах, содержащихся в вакцинах, будет удален", - рассказали в компании.

Это, как указано, может включать контент, в котором "ошибочно говорится, что одобренные вакцины вызывают аутизм, рак или бесплодие или что вещества в вакцинах могут отслеживать тех, кто их получает".

Эта новая политика, по сообщению, распространяется не только на конкретные плановые прививки, например, от кори или гепатита B, но и на общие положения о вакцинах. В то же время указано, что в вопросах побочных эффектов вакцины информация "сопоставляется с общедоступными ресурсами по вакцинам, предоставленными органами здравоохранения и подтвержденными медицинским консенсусом".

Эти изменения политики вступят в силу сегодня, но, указывают в компании, как и в случае любых значительных обновлений, системам потребуется время, чтобы "полностью активизировать их соблюдение".

Из новых правил есть и исключения. "Учитывая важность общественных обсуждений и дебатов для научного процесса, мы продолжим размещать на YouTube материалы о политике в отношении вакцин, новых испытаниях вакцин и исторических успехах или неудачах с вакцинами", - указали в компании. Личные отзывы о вакцине также будут разрешены при условии, что видео не затрагивает другие принципы сообщества или что канал не показывает шаблон, который пропагандирует сомнения относительно вакцинации.

Дополнение

С прошлого года YouTube удалил более 130 тысяч видео за нарушение политики в отношении вакцины против COVID-19.

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