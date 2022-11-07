Їх витягують з тіл військових, цивільних і дітей: глава УГКЦ подарував Папі Римському фрагмент російської міни

Цитата

"Наш подарунок Святішому Отцеві Франциску — фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму УГКЦ в місті-мученику Ірпені — символічний ще й тому, що подібні фрагменти російських мін, бомб та ракет ми щоденно витягуємо з тіл військових, цивільних і навіть невинних дітей. Вони є видимими знаками тотального знищення та смерті, які росія несе на українську землю", - написав Блаженніший Святослав на своїй сторінці у Facebook.

Додамо

За словами глави УГКЦ, під час розмови Папа Франциск висловив свою близькість до багатостраждального українського народу та запевнив, що є поруч з українським народом у молитві та конкретних діях, а також розповів про дипломатичні зусилля Святого Престолу для припинення російської агресії та досягнення справедливого миру для українського народу.

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Контекст

Папа Римський Франциск заявив, що жорстокість, з якою російські військові діють в Україні, не властива росіянам:

"Мене вражає – і тому я вживаю слово "багатостраждальна" – ота жорстокість, яка не притаманна російському народові, можливо… бо російський народ – це великий народ. Це жорстокість найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду. Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму. Вистачить згадати Достоєвського, який до сьогодні надихає, надихає християн до осмислення християнства. Я маю велику прихильність до російського народу, як також велику прихильність до українського народу".