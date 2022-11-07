Папа Римський неуважно читав Достоєвського: український посол відповіла на слова про "гуманізм" росіян

Цитата

"Папа Римський, мабуть, якось неуважно читав Достоєвського. Інакше Його Святість не дивувався би жорсткості росіян (яка якраз їм природньо притаманна). А декілька інших творів російських письменників/поетів, включно з Пушкіним, Купріним, Булгаковим, як і навіть поверхневе вивчення правдивої історії нашого регіону, показало би, що гуманізмом не пахло в московії ні при Івану Грозному в 1547-му, ні в 1708, коли було брутально вирізано Батурин, ні в кожній події після того", – написала Маркарова.

Контекст

Папа Римський Франциск заявив, що жорстокість, з якою російські військові діють в Україні, не властива росіянам:

"Мене вражає – і тому я вживаю слово "багатостраждальна" – ота жорстокість, яка не притаманна російському народові, можливо… бо російський народ – це великий народ. Це жорстокість найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду. Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму. Вистачить згадати Достоєвського, який до сьогодні надихає, надихає християн до осмислення християнства. Я маю велику прихильність до російського народу, як також велику прихильність до українського народу".