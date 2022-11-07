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Папа Римський неуважно читав Достоєвського: український посол відповіла на слова про "гуманізм" росіян

Папа Римський неуважно читав Достоєвського: український посол відповіла на слова про "гуманізм" росіян

Київ • УНН

 • 510572 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Папа Римський Франциск неуважно читав твори російського письменника Федора Достоєвського, якщо вірить у гуманізм росіян. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook української дипломатки.

Цитата

"Папа Римський, мабуть, якось неуважно читав Достоєвського. Інакше Його Святість не дивувався би жорсткості росіян (яка якраз їм природньо притаманна). А декілька інших творів російських письменників/поетів, включно з Пушкіним, Купріним, Булгаковим, як і навіть поверхневе вивчення правдивої історії нашого регіону, показало би, що гуманізмом не пахло в московії ні при Івану Грозному в 1547-му, ні в 1708, коли було брутально вирізано Батурин, ні в кожній події після того", – написала Маркарова.

Контекст

Папа Римський Франциск заявив, що жорстокість, з якою російські військові діють в Україні, не властива росіянам:

"Мене вражає – і тому я вживаю слово "багатостраждальна" – ота жорстокість, яка не притаманна російському народові, можливо… бо російський народ – це великий народ. Це жорстокість найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду. Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму. Вистачить згадати Достоєвського, який до сьогодні надихає, надихає християн до осмислення християнства. Я маю велику прихильність до російського народу, як також велику прихильність до українського народу".

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