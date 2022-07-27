Євросоюз включив українські логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної мережі: чому це так важливо

Цитата

«Це рішення є стратегічним кроком у процесі інтеграції України в ЄС та сприятиме реалізації ініціативи «Шляхи солідарності» щодо експорту української аграрної продукції та доставки гуманітарної допомоги в Україну», - йдеться в повідомленні.



Деталі

Так, до індикативних мап Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T) внесли зміни:

- Північно – Балтійський коридор продовжено через Львів та Київ до Маріуполя;

- Балто – Чорноморсько – Егейський коридор продовжено через Львів, Чернівці (Румунію і Молдову) до Одеси

- коридори Балтійське море – Адріатичне море та Рейн – Дунай проходитимуть через Львів.

Включення логістичних маршрутів до мережі TEN-T дозволяє:

• усунути існуючі перешкоди при проведенні логістичних операцій;

• залучити європейські інвестиції для модернізації транспортної інфраструктури;

• отримати доступ до інструментів допомоги ЄС у питанні розбудови української частини мережі TEN-T;

• розвивати мультимодальні перевезення;

• зменшити логістичні витрати;

• підвищити якість послуг при перевезенні товарів.

Довідка

Транс’європейська транспортна мережа (TEN-T) створюється Євросоюзом з метою з'єднати Європу з заходу на схід та з півночі на південь мережею автодоріг, залізниць, аеропортів та водних шляхів. Розвиток транспортної системи відбуватиметься в два етапи: до 2030 року має бути завершено побудову «ключової» мережі та до 2050 року – «загальної» мережі.

Україна увійшла до TEN-T у 2017 році. Відповідно до Індикативного Інвестиційного Плану Європейської Комісії розвитку TEN-T коридорів, до 2030 в Україні планується реалізувати проєкти на загальну суму 4,45 млрд євро. Це найбільший показник серед всіх держав «Східного партнерства» ЄС.

Доповнення

Україна розпочне поетапне будівництво європейської колії, аби з’єднати українську залізницю з ЄС. Крім того, як повідомив під час засідання Кабінету Міністрів України Денис Шмигаль, найближчим часом буде відкрито два нових пункти пропуску на західному кордоні.