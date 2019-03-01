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Європейський інвестбанк надасть 200 млн євро на відновлення Донбасу

Європейський інвестбанк надасть 200 млн євро на відновлення Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Європейський інвестиційний банк розробив кредитну програму у 200 млн євро для відновлення сходу України. Про це Президент України Петро Порошенко написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

Як зазначив Порошенко, "ми стали важливим партнером і союзником ЄС, нас готові підтримати. ЄС за результатами візиту оціночної місії розглядає зараз варіанти конкретних заходів підтримки Азовського регіону. Це – їхня реакція на агресивні дії РФ в акваторії Азова".

"Проект Європейського інвестиційного банку "Надзвичайна кредитна програма відновлення Сходу України" вартістю 200 млн євро, з яких вже затверджені проекти Донецької області, будуть профінансовані на 1 мільярд 700 млн гривень", - повідомив Порошенко.

Також президент додав, що ЄС розробив програму відновлення Сходу, вартістю 25 млн євро.

"Підтримка ЄС для Сходу України – це програма відновлення, зміцнення миру та урядування вартістю 25 млн євро. Це 10 млн на підтримку нашої країни після акту агресії РФ в Азовському морі", - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНН, Україна запропонувала ЄС розробити спецпакет допомоги Приазов’ю.

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