Європейські ціни на природний газ впали до найнижчого рівня з часів війни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Оптові ціни на природний газ у Європі 2 січня впали до найнижчого рівня з моменту вторгнення Росії в Україну, що призвело до нового рекордного рівня.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо "Вільна Європа".
Деталі
М’яка зима дозволила країнам використовувати менше газу із запасів, які були створені в очікуванні скорочення поставок з Росії, яка була головним постачальником Європи до війни. Країни Європи заповнили свої газосховища та розпочали кампанії, щоб спонукати споживачів економити енергію взимку. Експерти попереджають, що різке похолодання може призвести до нового зростання цін на газ.
Нагадаємо
Росія скоротить видобуток та експорт природного газу у 2022 році через зупинку експортної інфраструктури.