Европейские цены на природный газ упали до самого низкого уровня со времен войны в Украине

Детали

Теплая зима позволила странам использовать меньшее количество газа из запасов, которые были созданы в ожидании сокращения поставок из россии, которая была главным поставщиком Европы до войны. Страны Европы заполнили свои газохранилища и начали кампании, чтобы побудить потребителей экономить энергию зимой. Эксперты предупреждают, что резкое похолодание может привести к новому росту цен на газ.

Напомним

Россия сократит добычу и экспорт природного газа в 2022 году из-за остановки экспортной инфраструктуры.