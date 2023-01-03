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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Европейские цены на природный газ упали до самого низкого уровня со времен войны в Украине

Киев • УНН

 • 726149 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Оптовые цены на природный газ в Европе 2 января упали до самого низкого уровня с момента вторжения России в Украину, что привело к новому рекордному уровню.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио "Свободная Европа".

Европейские цены на природный газ упали до самого низкого уровня со времен войны в Украине

Детали

Теплая зима позволила странам использовать меньшее количество газа из запасов, которые были созданы в ожидании сокращения поставок из россии, которая была главным поставщиком Европы до войны. Страны Европы заполнили свои газохранилища и начали кампании, чтобы побудить потребителей экономить энергию зимой. Эксперты предупреждают, что резкое похолодание может привести к новому росту цен на газ.

Напомним

Россия сократит добычу и экспорт природного газа в 2022 году из-за остановки экспортной инфраструктуры.

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