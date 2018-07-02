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Єврокомісія виділила майже 50 млн євро Іспанії та Греції на потреби мігрантів

Єврокомісія виділила майже 50 млн євро Іспанії та Греції на потреби мігрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Європейська комісія додатково надає 45,6 мільйони євро надзвичайної допомоги, щоб підтримати Іспанію та Грецію у відповідь на міграційні проблеми, з якими вони стикаються. Загалом Комісія на сьогодні мобілізувала понад 1 млрд євро для надання надзвичайної допомоги, щоб допомогти в управлінні міграцією за поточною фінансовою програмою на 2014-2020 року. Пр оце повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

З огляду на збільшення кількості прибуваючих мігрантів, Іспанія отримає 25,6 млн євро, щоб покращити можливості прийому на південному узбережжі та в Сеуті і Мелільї, а також, щоб допомогти із поверненням мігрантів.

Ще 20 мільйонів євро було надано Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців для поліпшення умов прийому в Греції, зокрема на острові Лесбос.

Як повідомляв УНН, італійські порти будуть закриті все літо для кораблів неурядових організацій, які рятують мігрантів, які намагаються переплисти Середземне море з Африки до Європи.

У свою чергу Іспанія погодилася прийняти гуманітарний човен з 59 мігрантами, врятованими біля узбережжя Лівії, після того, як Італія та Мальта відмовилися приймати його у своїх портах.

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