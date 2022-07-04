Єврокомісія проведе конференцію з післявоєнного відновлення України

Цитата

"Ми з канцлером (Німеччини Олафом) Шольцем - у тісній співпраці з міжнародними партнерами - організуємо після літа міжнародну конференцію високого рівня. Ми хочемо зібрати разом найяскравіші уми та провідних світових експертів з реконструкції, щоб переконатися, що це починання буде виконано. Це додасть додаткову впевненість усім інвесторам: Ваші гроші не тільки служать добрій справі, вони будуть, перш за все, витрачені ефективно та результативно, з максимальною віддачею для народу України", - сказала фон дер Ляйєн.

Деталі

За словами голови Єврокомісії, Європа несе особливу відповідальність і стратегічно зацікавлена ​​у тому, щоб бути поряд з Україною на кожному кроці на шляху відновлення.

Україна хоче бути частиною Європейського Союзу, але також і ЄС зацікавлений у тому, щоб Україна стала його членом, наголосила вона.

"Через платформу реконструкції Європейська комісія може запропонувати свій великий досвід у реалізації програм, що поєднують реформи та інвестиції. Крім того, ми вже давно тісно співпрацюємо з Україною. І ця робота тільки посилиться тепер, коли Україна офіційно стала кандидатом на вступ до нашого Союзу. Але, крім нашого власного досвіду, ми хотіли б залучати поради ззовні", - зазначила президент ЄК.

Раніше

Як писав УНН, сьогодні у швейцарському Лугано стартувала конференція з відновлення України. Українська делегація представить проект відповідного плану та бачення післявоєнного розвитку країни.