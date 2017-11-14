Єврокомісар Хан завтра зустрінеться із Порошенком та урядовцями
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Єврокомісар з питань політики сусідства і переговорів про розширення Йоханнес Хан 15 листопада зустрінеться із Президентом України Петром Порошенком, Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, головою МЗС Павлом Клімкіним та спікером парламенту Андрєм Парубієм. Про це УНН повідомили в представництві ЄС в Україні.
"Завтра він (Йоханнес Хан - ред.) зустрінеться з Порошенком, Гройсманом, Клімкіним та Парубієм", - повідомили в представництві.
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За інформацією представництва, єврокомісар проведе чотири окремі зустрічі з посадовцями з різних тем, не пов’язаних з підготовкою до саміту Східного Партнерства, який має проходити 24 та 25 листопада 2017 року в Брюсселі.