Єврокомісар Хан завтра зустрінеться із Порошенком та урядовцями

"Завтра він (Йоханнес Хан - ред.) зустрінеться з Порошенком, Гройсманом, Клімкіним та Парубієм", - повідомили в представництві.

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За інформацією представництва, єврокомісар проведе чотири окремі зустрічі з посадовцями з різних тем, не пов’язаних з підготовкою до саміту Східного Партнерства, який має проходити 24 та 25 листопада 2017 року в Брюсселі.