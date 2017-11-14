Еврокомиссар Хан завтра встретится с Порошенко и членами правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан 15 ноября встретится с Президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, главой МИД Павлом Климкиным и спикером парламента Андреем Парубием. Об этом сообщили УНН в представительстве ЕС в Украине.
"Завтра он (Йоханнес Хан - ред.) встретится с Порошенко, Гройсманом, Климкиным и Парубием", - сообщили в представительстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС готов предоставить Украине поддержку в рамках "Плана Маршалла" при определенных условиях
По информации представительства, еврокомиссар проведет четыре отдельные встречи с должностными лицами по различным темам, не связанным с подготовкой к саммиту Восточного партнерства, который должен проходить 24 и 25 ноября 2017 года в Брюсселе.