Еврокомиссар Хан завтра встретится с Порошенко и членами правительства

"Завтра он (Йоханнес Хан - ред.) встретится с Порошенко, Гройсманом, Климкиным и Парубием", - сообщили в представительстве.

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По информации представительства, еврокомиссар проведет четыре отдельные встречи с должностными лицами по различным темам, не связанным с подготовкой к саммиту Восточного партнерства, который должен проходить 24 и 25 ноября 2017 года в Брюсселе.