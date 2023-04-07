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Євробачення-2023: у Ліверпулі пам’ятник The Beatles одягли в українські вишиванки

Євробачення-2023: у Ліверпулі пам’ятник The Beatles одягли в українські вишиванки

Київ • УНН

 • 1329650 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Ліверпулі пам’ятник The Beatles одягли в українські вишиванки, передає УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Скульптури Пола Маккартні, Джорджа Гаррісона, Рінго Старра та Джона Леннона вбрали у білі вишиванки для зйомок фільму BBC, який покажуть під час пісенного конкурсу.

Євробачення 2023 традиційно проходитиме в травні.

Оскільки Україна, яка посіла перше місце минулого року, не може цьогоріч провести пісенний конкурс через війну, Велика Британія, яка посіла друге місце, проведе Євробачення від імені українців. Тому, задля фільму було вирішено одягнути пам’ятник відомому гурту у вишиванки, аби підкреслити український дух на конкурсі.

Нагадаємо

Вже відомо, що представник від України, гурт Tvorchi, виступить у фіналі Євробачення під номером 19.

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