Євробачення-2023: у Ліверпулі пам’ятник The Beatles одягли в українські вишиванки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Ліверпулі пам’ятник The Beatles одягли в українські вишиванки, передає УНН з посиланням на BBC.
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Скульптури Пола Маккартні, Джорджа Гаррісона, Рінго Старра та Джона Леннона вбрали у білі вишиванки для зйомок фільму BBC, який покажуть під час пісенного конкурсу.
Євробачення 2023 традиційно проходитиме в травні.
Оскільки Україна, яка посіла перше місце минулого року, не може цьогоріч провести пісенний конкурс через війну, Велика Британія, яка посіла друге місце, проведе Євробачення від імені українців. Тому, задля фільму було вирішено одягнути пам’ятник відомому гурту у вишиванки, аби підкреслити український дух на конкурсі.
Нагадаємо
Вже відомо, що представник від України, гурт Tvorchi, виступить у фіналі Євробачення під номером 19.