Евровидение-2023: в Ливерпуле памятник The Beatles одели в украинские вышиванки

Детали

Скульптуры Пола Маккартни, Джорджа Харрисона, Ринго Старра и Джона Леннона нарядили в белые вышиванки для съемок фильма BBC, который покажут во время песенного конкурса.

Евровидение 2023 традиционно будет проходить в мае.

Поскольку Украина, которая заняла первое место в прошлом году, не может в этом году провести песенный конкурс из-за войны, Великобритания, которая заняла второе место, проведет Евровидение от имени украинцев. Поэтому, для фильма было решено одеть памятник известной группе в вышиванки, чтобы подчеркнуть украинский дух на конкурсе.

Напомним

Уже известно, что представитель от Украины, группа Tvorchi, выступит в финале Евровидения под номером 19.