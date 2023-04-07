Евровидение-2023: в Ливерпуле памятник The Beatles одели в украинские вышиванки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Ливерпуле памятник The Beatles одели в украинские вышиванки, передает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Скульптуры Пола Маккартни, Джорджа Харрисона, Ринго Старра и Джона Леннона нарядили в белые вышиванки для съемок фильма BBC, который покажут во время песенного конкурса.
Евровидение 2023 традиционно будет проходить в мае.
Поскольку Украина, которая заняла первое место в прошлом году, не может в этом году провести песенный конкурс из-за войны, Великобритания, которая заняла второе место, проведет Евровидение от имени украинцев. Поэтому, для фильма было решено одеть памятник известной группе в вышиванки, чтобы подчеркнуть украинский дух на конкурсе.
Напомним
Уже известно, что представитель от Украины, группа Tvorchi, выступит в финале Евровидения под номером 19.