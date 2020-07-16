ЄС зробив заяву до роковин збиття MH17: закликає Росію визнати відповідальність
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Європейський Союз очікує, що Росія визнає свою причетність до збиття літака рейсу MH17 “Малайзійських авіаліній” і повністю сприятиме зусиллям зі встановлення відповідальності. Про це йдеться в заяві до шостих роковин катастрофи MH17 Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля від імені Європейського Союзу, яка є в розпорядженні УНН.
“17 липня - шості роковини збиття літака рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній“, коли загинули 298 людей 17 національностей. Європейський Союз глибоко співчуває всім, хто втратив своїх рідних”, — нагадав Боррель.
З його слів, Європейський Союз ще раз наголошує на своїй повній підтримці усіх заходів, спрямованих на встановлення істини, забезпечення правосуддя для всіх жертв збитого рейсу MH17 та їхніх близьких родичів і притягнення причетних до відповідальності згідно з Резолюцією Ради Безпеки ООН № 2166.
“Посилаючись на свої попередні заяви, Європейський Союз відзначає всі кроки, здійснені у цьому відношенні, та очікує, що Росія визнає свою причетність і повністю сприятиме зусиллям зі встановлення відповідальності”, — наголосив Високий представник ЄС.
Нагадаємо, Нідерланди подали скаргу проти Російської Федерації щодо збиття пасажирського літака рейсу MH17 над Донбасом в липні 2014 року. Напередодні Європейський суд з прав людини офіційно зареєстрував її.