ЄС збільшує допомогу Україні у межах фонду на оборону до 2,5 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Рада ЄС погодила п'ятий транш військової допомоги Україні обсягом 500 мільйонів євро, довівши загальний обсяг такох допомоги до 2,5 млрд євро. Про це повідомив голова Євроради Шарль Мішель, пише УНН.
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"Європа продовжує працбвати заради миру та захисту наших цінностей. Я вітаю політичну угоду Ради ЄС щодо п'ятого траншу для України у межах Європейського фонду миру (EPF). Підтримка ЄС військовим обладнанням для Збройних сил України зараз становить 2,5 мільярда євро. Європа підтримує Україну", - написав Мішель у Twitter.
Довідково
2 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила остаточне рішення про започаткування практичної співпраці з Україною у межах новоствореного Європейського фонду забезпечення миру (European Peace Facility, EPF).
Новий фінансовий механізм Євросоюзу відкриває для третіх країн, зокрема України, перспективи залучення фінансових ресурсів для зміцнення інституційних оборонних спроможностей держави.