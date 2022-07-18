ЄС збільшує допомогу Україні у межах фонду на оборону до 2,5 млрд євро

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"Європа продовжує працбвати заради миру та захисту наших цінностей. Я вітаю політичну угоду Ради ЄС щодо п'ятого траншу для України у межах Європейського фонду миру (EPF). Підтримка ЄС військовим обладнанням для Збройних сил України зараз становить 2,5 мільярда євро. Європа підтримує Україну", - написав Мішель у Twitter.

Довідково

2 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила остаточне рішення про започаткування практичної співпраці з Україною у межах новоствореного Європейського фонду забезпечення миру (European Peace Facility, EPF).

Новий фінансовий механізм Євросоюзу відкриває для третіх країн, зокрема України, перспективи залучення фінансових ресурсів для зміцнення інституційних оборонних спроможностей держави.