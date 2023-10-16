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ЄС запустить гуманітарний повітряний коридор до Гази

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Європейський Союз запустить гуманітарний повітряний коридор до Гази через Єгипет, перші рейси очікуються цього тижня. Про це оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише The Times of Israel, передає УНН.

ЄС запустить гуманітарний повітряний коридор до Гази

Цитата

«Перед обличчям цього жаху Ізраїль має право захищатися відповідно до гуманітарного та міжнародного права. І зараз палестинці в Газі потребують гуманітарної допомоги. Вони не можуть платити ціну варварства ХАМАС. Ось чому комісія оголосила про потроєння гуманітарної допомоги для цивільних у Газі до 75 мільйонів євро. І ми запускаємо гуманітарний повітряний міст ЄС до Гази через Єгипет. Перший два рейси розпочнуться цього тижня. Вони привезуть гуманітарні вантажі до Сектору Газа, і ми продовжимо працювати з нашими партнерами в регіоні, щоб оцінити та задовольнити потреби на місцях».

Раніше ми писали, що США, Ізраїль та Єгипет обговорюють гуманітарний коридор для жителів Сектору Гази. 

Контекст

Вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїля із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію.

Світові лідери засудили атаку ХАМАС на Ізраїль, зокрема свою солідарність із народом Ізраїля висловили в Європейському союзі та Україні. Уряд Ізраїлю 8 жовтня підтримав запровадження воєнного стану в країні.

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