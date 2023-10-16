ЕС запустит гуманитарный воздушный коридор в Газу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Европейский Союз запустит гуманитарный воздушный коридор в Газу через Египет, первые рейсы ожидаются на этой неделе. Об этом объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет The Times of Israel, передает УНН.
Цитата
«Перед лицом этого ужаса Израиль имеет право защищаться в соответствии с гуманитарным и международным правом. И сейчас палестинцы в Газе нуждаются в гуманитарной помощи. Они не могут платить цену варварства ХАМАС. Вот почему комиссия объявила об утроении гуманитарной помощи для гражданских в Газе до 75 миллионов евро. И мы запускаем гуманитарный воздушный мост ЕС в Газу через Египет. Первые два рейса начнутся на этой неделе. Они привезут гуманитарные грузы в Сектор Газа, и мы продолжим работать с нашими партнерами в регионе, чтобы оценить и удовлетворить потребности на местах».
Ранее мы писали, что США, Израиль и Египет обсуждают гуманитарный коридор для жителей Сектора Газа.
Контекст
Утром 7 октября боевики движения ХАМАС ворвались на территорию Израиля из Сектора Газа, взяв под контроль несколько населённых пунктов в приграничной зоне и захватив десятки заложников. В ответ Израиль начал против боевиков контртеррористическую операцию.
Мировые лидеры осудили атаку ХАМАС на Израиль, в частности свою солидарность с народом Израиля выразили в Европейском союзе и Украине. Правительство Израиля 8 октября поддержало введение военного положения в стране.