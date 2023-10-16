ЕС запустит гуманитарный воздушный коридор в Газу

Цитата

«Перед лицом этого ужаса Израиль имеет право защищаться в соответствии с гуманитарным и международным правом. И сейчас палестинцы в Газе нуждаются в гуманитарной помощи. Они не могут платить цену варварства ХАМАС. Вот почему комиссия объявила об утроении гуманитарной помощи для гражданских в Газе до 75 миллионов евро. И мы запускаем гуманитарный воздушный мост ЕС в Газу через Египет. Первые два рейса начнутся на этой неделе. Они привезут гуманитарные грузы в Сектор Газа, и мы продолжим работать с нашими партнерами в регионе, чтобы оценить и удовлетворить потребности на местах».

Ранее мы писали, что США, Израиль и Египет обсуждают гуманитарный коридор для жителей Сектора Газа.

Контекст

Утром 7 октября боевики движения ХАМАС ворвались на территорию Израиля из Сектора Газа, взяв под контроль несколько населённых пунктов в приграничной зоне и захватив десятки заложников. В ответ Израиль начал против боевиков контртеррористическую операцию.

Мировые лидеры осудили атаку ХАМАС на Израиль, в частности свою солидарность с народом Израиля выразили в Европейском союзе и Украине. Правительство Израиля 8 октября поддержало введение военного положения в стране.