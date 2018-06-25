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ЄС ввів санкції відносно семи офіційних осіб М'янми

ЄС ввів санкції відносно семи офіційних осіб М'янми

Київ • УНН

 • 7598 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Євросоюз ввів санкції відносно семи офіційних осіб М'янми у зв'язку з порушеннями прав людини, що торкнулися представників народності рохінджа. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Особи, які підпали під санкції, займають посади в армії, прикордонній та поліції, вони внесені до списку в зв'язку з тим, що причетні або пов'язані з жорстокими і серйозними порушеннями прав людини по відношенню до представників народності рохінджа в штаті Ракхайн в другій половині 2017 року" , - йдеться в повідомленні.

Ситуація в штаті загострилася 25 серпня 2017 року, коли бойовики руху "Араканская армія порятунку рохінджа" напали на 30 опорних пунктів поліції. Після цього сили безпеки республіки почали в регіоні силову операцію. За офіційними даними, в зіткненнях загинули 414 осіб. У Бангладеш втікли майже 700 тис. рохінджа.

Як повідомляв УНН, комітет громадянських свобод (LIBE) Європейського парламенту проголосував за відкриття санкційної процедури проти Угорщини через порушення урядом прем'єр-міністра Віктора Орбана фундаментальних цінностей ЄС: незалежність судів і свобода ЗМІ.

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