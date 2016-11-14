ЄС розраховує на тісне партнерство з США після перемоги Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу очікують досить тісного партнерства з США після вступу Дональда Трампа на посаду президента країни. Про це заявила Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Федеріка Могеріні за підсумками неформальної міністерської зустрічі в Брюсселі, передає УНН з посиланням на ВВС.
"Ми разом вирішили співпрацювати з наступною адміністрацією, починаючи з першого ж тижня перехідного періоду", - сказала Ф.Могеріні.
Як зазначив прем'єр-міністр Бельгії Дідьє Рейндерс, якою б не була нова адміністрація президента США, вона має знати, що Європі доведеться посилювати заходи безпеки і оборони.
Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто розкритикував "відчайдушні і істеричні коментарі", зроблені деякими лідерами ЄС відразу після обрання Д.Трампа на посаду президента.
На офіційному саміті голів МЗС країн ЄС, в якому беруть участь представники всіх країн блоку, будуть обговорюватися відносини з Туреччиною і оборонне співробітництво з НАТО.
У минулу п'ятницю голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зробив низку незвично різких заяв щодо Дональда Трампа, сказавши, що обрання його президентом ставить під загрозу відносини США і Євросоюзу.
Він також попередив про руйнівні наслідки, які можуть мати висловлювання Д.Трампа про політику в області безпеки.